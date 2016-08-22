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15 Temmuz Darbe Girişimi

Can Dündar: FETÖ'ye yardım etmekle yargılanacağım

“Bu şartlar altında daha fazla gazeteyi yönetemezdim”

22 Ağustos 2016 01:50

Cumhuriyet gazetesindeki genel yayın yönetmenliği görevini bırakan gazeteci Can Dündar, "Manşetimiz nedeniyle darbeyle suçlanan örgüte yardım etmekle yargılanacağım" dedi.

Eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Reuters’tan Ayla Jean Yackley’e konuştu.

 

“Bu şartlar altında daha fazla gazeteyi yönetemezdim”

 

“Büyük bir ihtimalle tutuklanacağım, çok küçük bir ihtimalle de dışarı çıkartılacağım. Çünkü haklarımızı koruyan bir üs yargı makamı yok” diyen Dündar şöyle konuştu: “Ya hapiste ya da yurtdışında kalacaktım. Bu şartlar altında daha fazla gazeteyi yönetemezdim.” FETÖ’yle bağlantısı olmadığını belirten Dündar, “Manşetimiz nedeniyle darbeyle suçlanan örgüte yardım etmekle yargılanacağım. Ben yıllarca bu örgüte karşı uyarılarda bulunan gazetenin editörüydüm. Hükümet ise onların ortağı ve ulaştığı alanın sorumlusudur” dedi.

 

“Hükümete karşı ses çıkarmamayı kabul etmeyenler tehlikede”

 

Dündar ayrıca, darbe girişiminin ardından başlatılan operasyonları ‘cadı avı’na benzeterek muhaliflerin ‘temizlenmesinin’ amaçladığını belirtti ve “Hükümete karşı ses çıkarmamayı kabul etmeyenlerin hepsi tehlikede” ifadelerini kullandı.

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