Can Dündar, Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde soru sormayı planlıyor

Almanya’da yaşayan gazeteci Can Dündar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaret sırasında kendisine Türkiye'deki tutuklu gazetecilerle ilgili soru soracağını söyledi.

Eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dündar hakkında MİT TIR'larının durdurulması davası nedeniyle yakalama kararı var. Dündar hakkında gıyabi tutuklama ve kırmızı bülten çıkarılmasına da karar verilmişti.

Erdoğan, MİT TIR'larının durdurulması ile ilgili çıkan haberle ilgili olarak Dündar için "Bu haberi yapan kişi bunun bedelini ağır ödeyecek öyle bırakmam onu" demişti.

Can Dündar'dan tepki

Dündar DW'nin soru soracak olmasını haberleştirmesine Twitter'dan tepki gösterdi. "Soramaz mıyım" diyen Dündar şunları kaydetti:

"Öyle tuhaf bir ülke ki, gazetecinin Cumhurbaşkanı’na soru sormak istemesi, haber oluyor."