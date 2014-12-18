Can Dündar: Dün Özgür Gündem’di bugün Zaman

Gülen cemaati medyasını da kapsayan 14 Aralık operasyonu kapsamında Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Medya Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın gözaltına alınmasını eleştiren Cumhuriyet yazarı Can Dündar, “Zaman’a yapılan bize yapılmış demektir. Yani dün Özgür Gündem’di, bir dönem başka birileri, şimdi Zaman. Belki daha sonra merkez medyaya gelecek. O yüzden sıramızı beklemek yerine, burada karşı tavır almak, buna bir arada tepki göstermek boynumuzun borcu” dedi.

Can Dündar’ın Zaman gazetesine yaptığı açıklama şöyle:

“Sadece iktidarın değil medya patronlarının da basına özgürlük yolunu açması, basın özgürlüğüne engel olmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Basın kuruluşlarının bu konuda dayanışma içinde olması en büyük talebimiz. Zaman’a yapılan bize yapılmış demektir. Yani dün Özgür Gündem’di, bir dönem başka birileri, şimdi Zaman. Belki daha sonra merkez medyaya gelecek. O yüzden sıramızı beklemek yerine, burada karşı tavır almak, buna bir arada tepki göstermek boynumuzun borcu.”