Can Dündar darbe girişimini Cumhuriyet’e değil, Twitter’a yazdı

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin mesajlarını gazetesinden değil Twitter’daki hesabından paylaştı. Dündar’ın “Yıllardır övdüğü Gülen’i birden silip bizi ‘FETÖ’cü’ ilan eden yandaş medyanın iftiraları karşısında birkaç hatırlatma yapma gereği duydum” cümlesiyle başlayan Twitter’daki 20 mesajı şöyle:

1.Yıllardır övdüğü Gülen’i birden silip bizi“FETÖ’cü” ilan eden yandaş medyanın iftiraları karşısında birkaç hatırlatma yapma gereği duydum+ — Can Dündar (@candundaradasi) 26 Temmuz 2016