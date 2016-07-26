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Medya

Can Dündar darbe girişimini Cumhuriyet’e değil, Twitter’a yazdı

“Yıllarca övdüğü Gülen’i silip bizi ‘FETÖ’cü ilan eden yandaş medyanın iftiralarına…”

26 Temmuz 2016 23:24

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin mesajlarını gazetesinden değil Twitter’daki hesabından paylaştı. Dündar’ın “Yıllardır övdüğü Gülen’i birden silip bizi ‘FETÖ’cü’ ilan eden yandaş medyanın iftiraları karşısında birkaç hatırlatma yapma gereği duydum” cümlesiyle başlayan Twitter’daki 20 mesajı şöyle:

 

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Can Dündardarbe girişimiCumhuriyetTwitter
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