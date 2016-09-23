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Deutsche Welle

Can Dündar Altın Victoria Ödülü'ne layık görüldü

Dündar için 'basın özgürlüğünün deniz feneri' tanımını kullandı

23 Eylül 2016 17:51


Alman Dergi Yayıncıları Birliği'nden (VDZ) yapılan açıklamada, eleştirel çizgisiyle tanınan Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın 'sarsılmaz azim ve tam bir kişisel bağlılık ile bağımsız ve açık gazeteci yolundan ayrılmadığı' belirtildi. 

Açıklamada Dündar'a ödül, "Can Dündar ve onun etkisi, basın özgürlüğünün giderek daha fazla tehdit altında olduğu bir dünyada cesaret ve umut veriyor" ifadesiyle gerekçelendirildi. VDZ ayrıca bir süredir yurtdışında olan Can Dündar için 'basın özgürlüğünün deniz feneri' tanımını kullandı.

Alman Dergi Yayıncıları Birliği'nin Basın Özgürlüğü için Altın Victoria Ödülü, 7 Kasım'da Berlin'de düzenlenecek törenle Can Dündar'a verilecek. Can Dündar, bu ödülün kendisi ve Cumhuriyet Gazetesi'ndeki çalışma arkadaşları için büyük bir onur olduğunu söyledi. Dündar, "En büyük ümidim, bu ödülle sadece benim hikayemin değil, işlerini yaptıkları için susturulan ve tutuklanan yüzlerce gazetecinin hikayesinin de gün ışığına çıkması" dedi.

Alman Dergi Yayıncıları Birliği Basın Özgürlüğü için Altın Victoria Ödülü ile büyük bir özveri ile basın özgürlüğü için çabalayan gazetecileri ödüllendiriyor.

Cumhuriyet gazetesinin dün Alternatif Nobel olarak adlandırılan Doğru Yaşam Ödülü'ne layık görüldüğü açıklanmıştı. Ödüle Cumhuriyet'in yanı sıra Suriye, Mısır ve Rusya’daki insan hakları savunucuları layık görüldü.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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