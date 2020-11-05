Can Dündar ailesinin Biden ile tanışma hikâyesini yazdı: Kazanırsa Erdoğan’ın işi, bir kat daha zorlaşacak

Gazeteci Can Dündar, ABD Başkan Adayı Joe Biden ile eşi Dilek Dündar ve oğlu Ege Dündar’ın tanışma hikâyesini yazdı. Dündar, seçimlere ilişkin olarak, "Kazanırsa Erdoğan’ın işi, bir kat daha zorlaşacak" yorumunu yaptı.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı ve Silivri’de tutuklu bulunduğu dönemde Biden’in ailesiyle görüştüğünü belirten Dündar, “Türkiye’de, yine o Suriye sınırındaki bir Erdoğan operasyonunu afişe ettiği için hapsedilmiş bir gazetecinin ailesiyle buluşarak, adeta yeni bir mesaj veriyordu” görüşünü savundu.

Dündar yazısında, "Biden görüşmede o zaman henüz 18 yaşında olan Ege’ye, basın özgürlüğü konusunda Türk hükümetine uyarılarının süreceğini söylemiş ve Thomas Jefferson’ın ünlü sözünü hatırlatmıştı: 'Bana, basınsız bir hükümet ile hükümetsiz basın arasında seçim yap derseniz, hiç duraksamadan ikincisini seçerim.' Bu gece ABD seçimini Jo Biden’ın kazanması halinde tabii ki Washington yine siyasi-ticari-askeri çıkarları doğrultusunda hareket edecektir, ama hiç değilse Beyaz Saray’da, medya nefretinde Erdoğan’la yarışan bir işadamı değil, 'hükümetsiz bir basın”ı tercih eden bir siyasetçi oturuyor olacak. Ve Erdoğan’ın işi, bir kat daha zorlaşacak." ifadesini kullandı.