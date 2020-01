Dündar: Yargılanmak gazeteciliğin fıtratı oldu

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyele ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Köşe yazısında Erdoğan'a başbakan olduğu dönemde hakaret ettiği iddiasıyla bugün hâkim karşısına çıkacak olan Can Dündar, açıklama yaptı.

Can Dündar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle ilgili her sözü, her eleştiriyi hakaret sayarak dava açarak bir tür kendince yıldırma politikası izliyor. Zaten muhasara altına alınmış bir basın, medya ortamında ses veren herkesi de cezalandırarak yıldırmaya çalışıyor. Ama bunun bir karşılığı olmadığını göreceksiniz. Çünkü biz söylemeye, yazama devam edeceğiz. Belki yargılanarak, belki tehditlere maruz kalarak ama elbette devam edeceğiz" dedi.

‘Biz mesleğimizi yapıyoruz’

Gazetecilerin yargılanmasının, mesleğin fıtratından sayılan bir durum haline geldiğini ifade eden Dündar, “Ben de bugün 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına dair yazdığım haberler ve yazı dizilerinden dolayı, hem ifade vermeye hem de yargılanmaya geldim. İki duruşmam var peş peşe. Bir de ifade vereceğim yeni bir soruşturmada” dedi.

‘Biz söylemeye, yazmaya devam edeceğiz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle ilgili her sözü, her eleştiriyi hakaret sayarak dava açtığını ifade eden Dündar, "Bir tür kendince yıldırma politikası izliyor. Zaten muhasara altına alınmış bir basın, medya ortamında ses veren herkesi de cezalandırarak yıldırmaya çalışıyor. Ama bunun bir karşılığı olmadığını göreceksiniz. Çünkü biz söylemeye, yazama devam edeceğiz. Belki yargılanarak, belki tehditlere maruz kalarak ama elbette devam edeceğiz diye konuştu. Can Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ederek, Bugün yaş günü, kendince böyle bir yaş günü kutlaması yaptı. Birçok meslektaşım bugün burada yargılanacaklar. Mahkemelerde buluşuyor olacağız" dedi.

'17 Aralık’la ilgili savcıyla yaptığım bir söyleşi için ifade vereceğim'

Daha önce haklarında soruşturma açılan gazetecilerin durumuna ilişkin sorulan soruya Dündar, artık bunun bir yönteme dönüştüğünü belirterek, "Yayın yasakları, sansürler yetmeyince yargılayarak yıldırma yöntemini deniyorlar. Bu durum bir cesaret gerektirmiyor. Biz kendi işimizi yapıyoruz. Ben 17 Aralık'la ilgili bir savcıyla yaptığım söyleşiden dolayı bugün ifade vereceğim. 25 Aralık'la ilgili de yaptığım bir yazı dizisinden dolayı yargılanacağım. Biz mesleğimizi yapıyoruz. Büyük bir hırsızlığın, yolsuzluğun halkın gözünün önünden kaçırılmasına göz yummayacağız. Gazeteciler olarak bunu kamuoyu adına yazmaya, duyurmaya devam edeceğiz" dedi.