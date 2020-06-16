Can Dündar'a ait radyo ve internet sitesi erişime kapatıldı

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar'a ait, internetten yayın yapan "Özgürüz Radyo" ve "ozguruz20.org" internet sitesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) devreye girmesiyle, mahkeme tarafından erişime kapatıldı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, internetten yayın yapan radyo ve televizyonların düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi, Kurula verildikten sonra İzleme ve Değerlendirme Dairesinde kurulan özel ekip, kaçak yayınları takibe aldı. Yapılan takip sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar'ın yayın yönetmeni olduğu tespit edilen "ozguruz20.org" sitesi kapatıldı. Sitede "Özgürüz Radyo" ismi altında, canlı ve bir yayın akış çizelgesine bağlı 'kaçak radyo yayını' yapıldığını öne süren RTÜK, konuyu mahkemeye taşıdı. İnceleme sonrası mahkeme, ilgili radyo yayınının durdurulmasına karar verdi ve internet sitesine erişim engeli getirdi.