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Can Dündar, 17 Aralık’ta Çağlayan Adliyesi’nde

Dündar'ın, 17-25 Aralık süreciyle ilgili yazdığı iki yazı yüzünden yargılanması devam ediyor

16 Aralık 2015 11:01

MİT TIR’ları ile ilgili yaptığı haber gerekçesiyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, 17 Aralık’ta İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 25 Aralık soruşturması ile ilgili haberleri nedeniyle yargılandığı davanın duruşmasına getirilecek.

Cumhuriyet’in haberine göre Can Dündar yarın, Silivri Cezaevi’nden İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 25 Aralık soruşturması ile ilgili haberleri nedeniyle yargılandığı davaya getirilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Dündar hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın 25 Aralık soruşturmasını konu alan “Fezlekeleri okumak hakkımız” ve “Arkadaşın babası” yazılarından şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatmıştı. Hazırlanan iddianamelerle Dündar’ın toplamda 5 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.

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