Can dostu Tomy'i arıyor

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’daki evinde yalnız yaşayan 2 çocuk babası emekli mali müşavir Ali Bayraktar (60), gezdirmeye çıkardığı ‘Minyatür Pinscher’ cinsi köpeğini çalan kişiyi bulabilmek için aralıksız çalışıyor.

Ali Bayraktar, evinde beslediği iki köpekten Max\'ın 2 yıl önce 23 Temmuz’da çalınması ardından daha sıkı sarıldığı yavrusu 4 yaşındaki Tomy’nin de birkaç gün önce çalınması ile şoke oldu. Ali Bayraktar Tomy’nin doğduğu günden bu yana yanında olduğunu ona çok sevdiğini, çalınmasına çok üzüldüğünü belirtirken, onu her yerde aradığını şöyledi. Ali Bayraktar, gezdirmeye çıkardığı köpeği Tomy\'i çalan kişinin görüntülerine bir işyerinin güvenlik kamerası kayıtları sayesinde ulaştığını belirterek şöyle dedi:

“Babası Max da 2 yıl önce çalındı. Tomy, benim can dostumdu. Bakmayan bilemez. Birçok insana değişmem. Bu sevgiyi köpek bakan bilir. Bunların yokluğu, yakınının yokluğundan daha fazla belli oluyor. Yakınının yokluğunu giderek unutuyorsun, bunların yokluğu ise, giderek ağırlaşıyor. Dışarıda yaşamaz bunlar zaten. 2 kilo 700 gram ağırlığında Minyatür Pinscher cinsi. Merkez Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Caddesi’nde onu gezdirmeye çıkarmıştım çalındı. Karakolda tutanak tutturdum.”

Can dostu köpeğini bulabilmek için kolları sıvayan Bayraktar, esnafı tek tek dolaşırken bir işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarından Tomy’i kucağında taşıyan, bir kişinin görüntülerine ulaştı. Bayraktar, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak çalınan köpeğini veya bunu çalan kişiyi görenlerin kendisine veya karakola bildirmesini istediğini anlatırken, “Köpekler en fazla 5 aylık olunca satılabilir. Görüntülere göre, Tomy’i çalan hayvanlarla haşır- neşir biri. Onu tutuşundan onu anlıyorum. Çoğu kimse köpeğe bile dokunmak istemez” dedi.



(FOTOĞRAFLI)