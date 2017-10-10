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Spor

Can Cangök: Gol yemeyen bir Balıkesirspor yaratmak için büyük uğraş veriyoruz

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de ilk 7 haftada 13 gol atıp, 13 gol yiyen Balıkesirspor Baltok'ta teknik direktör Can Cangök, "Gol yemeyen, az gol yiyen takım olduğumuzda sorun çözülecek, o zaman çok can yakacağız" dedi

10 Ekim 2017 17:58

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de ilk 7 haftada 13 gol atıp, 13 gol yiyen Balıkesirspor Baltok\'ta teknik direktör Can Cangök, \"Gol yemeyen, az gol yiyen takım olduğumuzda sorun çözülecek, o zaman çok can yakacağız\" dedi.
Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapılan hazırlık maçından sonra takımın eksikliklerini daha iyi gördüğünü, aksayan yönlerin çözümü için çalışmalar yapılacağını söyleyen deneyimli teknik adam, \"Gol yemeyen bir Balıkesirspor yaratmak için büyük uğraş veriyoruz. Top rakipteyken topun arkasına hep beraber nasıl geçeriz bunun yollarını arıyoruz. Defansif sıkıntımız olduğunu biliyoruz. Buna çözüm arıyoruz\" diye konuştu.
Akhisarspor randevusu hariç ligde ve sezona hazırlık döneminde oynadıkları tüm karşılaşmalarda kalelerinde gol gördüklerin dile getiren teknik direktör Cangök, \"Gol yemememiz lazım. Futbolcularımız formanın hakkını vermeli, formayı terletmeli, aldıkları süreyi iyi değerlendirmeli. Savunmamızdan dönen topları almakta güçlük çekiyoruz. Bu konuda da daha dikkatli olmak zorundayız. Biz eksiklikleri görüp biliyoruz, nasıl tamir edeceğimizin yolunu arıyoruz. Gelecek maçlar önemli ve her puan altın değerinde. En kısa zamanda toparlanmalıyız. Eksikliklerimizi tamamlayıp zor gol yiyen bir takım olduğumuzda her şey yoluna girecek\" dedi.

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