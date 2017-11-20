T24 LogoT24 Logo
Spor

Can Cangök: "Balıkesirspor kimsenin tapulu malı değil"

BALIKESİR, (DHA) TFF 1'inci Lig'de İstanbulspor yenilgisinden sonra sahasında Eskişehirspor'a da 3-2 mağlup olan Balıkesirspor Baltok, bu sezon ilk kez üst üste 2 yenilgi aldı

20 Kasım 2017 17:10

BALIKESİR, (DHA) TFF 1\'inci Lig\'de İstanbulspor yenilgisinden sonra sahasında Eskişehirspor\'a da 3-2 mağlup olan Balıkesirspor Baltok, bu sezon ilk kez üst üste 2 yenilgi aldı. Daha önce evinde oynadığı 5 maçı 3 galibiyet, 2 beraberlikle geçen Bal-Kes, iç sahadan ilk kez puansız ayrıldı. Play-Off hattının 3 puan gerisinde, 10\'uncu sıraya düşen kırmızı-beyazlılarda Eskişehir maçında tribünler tarafından istifaya davet edilen Teknik Direktör Can Cangök de patladı. Cangök, \"Bu takıma zarar verdiğim zaman kimsenin istifamı istemesine gerek yok. Ben zaten yönetimle görüşüp 1 dakikada ayrılırım. Kulüp kimsenin tapulu malı değil. Ama bilinsin ki burası 3-5 tane çakala kalmayacak\" diyerek sert bir çıkış yaptı.
Cangök, karşılaşmada net pozisyonlardan yararlanamadıklarını belirterek, \"Skor ilk devrede çok farklı olabilirdi ama soyunma odasına 2-1 yenik girdik. İlk devrede Eskişehirspor galibiyeti rüyasında görse inanmayacaktı. Üzgünüz, ama dışarıdan bazı insanlar takımı rahatsız ediyor. Oyuncuları maç öncesi akşam telefonla arayıp motivasyonlarını bozmaya çalışan içimizden ayrılan insanlar var. Balıkesirspor\'da olmayacak şeyler oluyor. Kendi kendimizi bitiriyoruz. Kulüp zarar görüyor ancak Balıkesirspor\'un yıpranması, kötü yöne gitmesi için göz göre göre üç beş tane kendini bilmez elinden geleni yapıyor. Biz düzeltmeye çalıştıkça engel koymaya çalışıyor. Gücüm yettiği kadar bunlara karşı koyacağım\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BALIKESİR DHA TFFEskişehirsporBalıkesirspor BaltokDahaBalKesPlayOffEskişehirTeknik Direktör Can CangökCangökBenKulüpAmaOyuncularıBalıkesirsporKendiBizGücüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24