Can Bonomo'yu yabancılar nasıl buldu?

T24 - Can Bonomo'nun Türkiye'yi Eurovision'da temsil edecek olan 'Love Me Back' adlı şarkısı, yabancı dinleyiciden nasıl tepki aldı?

Can Bonomo'nun Türkiye'yi Eurovision'da temsil edecek olan 'Love Me Back' adlı şarkısı, yabancı dinleyiciden tam not aldı. Yarışmanın resmi internet sitesinde yer alan bazı yorumlar:

- İlk başta duyulduğunda Türk Müziği değil gibi ama sonra öyle olduğu anlaşılıyor. Bunun gibi parçalar çok fazla değil. Çok iyi iş çıkarmış. (Jajceboy-İsveç)

- Çok etkilendim. Resmen alışkanlık yapıyor. (Conductor Dusan-Sırbistan)

- Şarkıyı dün indirdim ve sürekli dinlemekten ve dans etmekten kendimi alamıyorum. (Hadise-Makedonya)

- Parçası çok iyi ve güleryüzlü. (Sergio Martinez-Kolombiya).