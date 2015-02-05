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Can Bonomo'nun hesapları Kürtlere ve Yahudilere yönelik ırkçı mesajlarla hacklendi

Müzisyen Can Bonomo'nun sosyal medya hesapları hacklendi

05 Şubat 2015 15:01

Can Bonomo'nun hacklenen Twitter ve Instagram hesaplarından Kürtlere ve Yahudilere yönelik ırkçı mesajlar yayınlandı.

Twitter'da son zamanlarda artan ünlülerin hacklenme olayının son kurbanı Can Bonomo oldu. Ünlü müzisyenin hacklenen hesaplarından Kürtlere ve Yahudilere yönelik ırkçı mesajlar atıldı.

Bonomo'nun hesabından şu tweetler atıldı:

Atatürk'ü sevmemenin kişisel hak ve özgürlük olduğu ülkede, okul,heykel yakan pkk ve destekleyen kürtleri sevmemek en doğal hakkımızdır.

"Bu ülke hepimizin" diyenlere inat "Türkiye Türklerindir" diyen Mustafa Kemal'in Askerleriyiz.

Yahudi denilen mahluku dünyada Yahudi'den ve sütü bozuklardan başka hiç kimse sevmez.

Yahudi denilen mahluku dünyada Yahudi'den ve sütü bozuklardan başka hiç kimse sevmez.

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