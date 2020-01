57. Eurovision Şarkı yarışmasının ikinci yarı finalinde temsilcimiz Can Bonomo, Love Me Back şarkısıyla 13. sırada sahne aldı ve izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Can Bonomo SMS oyları sonucu finale hak kazandı.

Oylama sonucu 10 ülke 26 Mayıs'ta yapılacak olan 57. Eurovision Şarkı Yarışması'nın finaline hak kazandı.

İşte o ülkeler:

Litvanya

Bosna Hersek

Sırbistan

Ukrayna

İsveç

Makedonya

Norveç

Estonya

Malta

Türkiye