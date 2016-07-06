Can Bonomo ile Didem Soydan barıştı mı?

Ayrıldıklarını duyuran Can Bonomo ve Didem Soydan çiftinin, bir ay sonra barıştığı öne sürüldü. İkili, arkadaş grubuyla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen Rokilde Festivali'ne katıldı.

Uzun süredir birlikte olan müzisyen Can Bonomo ile model Didem Soydan kış boyunca bu yaz nikah masasına oturmayı planladıklarını dile getiriyordu. Herkes çiftin evlenmesini beklerken henüz yazın ilk günlerinde ikiliden ayrılık haberi gelmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Soydan ve Bonomo geçtiğimiz günlerde arkadaş grubuyla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlen Rokilde Festivaline katıldı.

İşte ikilinin o festivalden fotoğrafları: