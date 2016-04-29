Can Bonomo ile Didem Soydan evleniyor

Modacı Didem Soydan, Şehri Medeniyet Kültür Projesi kapsamında defile düzenlediği Şanlıurfa'da Can Bonomo ile evleneceğini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, defilede görev alan Didem Soydan, bu yaz Can Bonomo ile nikah masasına oturacağını söyledi.

Didem Soydan düğün tarihine ilişkin "Can’ın dizi çekimlerinden dolayı düğün zamanını öne alamıyoruz." dedi. Soydan çocuk isteyip istemediğine ilişkin gelen soruya da "Çocuk sorumluluğu beni biraz korkutuyor ancak iyi bir anne olacağımı düşünüyorum" sözlerini kullandı.