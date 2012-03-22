Can Bonomo Eurovision'dan çekildi mi?

T24 - Can Bonomo'nun Eurovision şarkı yarışmasından çıkarıldığı haberi üzerine TRT bir açıklama yayınladı ve söz konusu haberi yalanladı.

İŞTE TRT'NİN AÇIKLAMASI:

“Can Bonomo ve TRT Eurovizyon için var güçleriyle çalışmaktadırlar”

TRT kurumu, Eurovizyon Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi en iyi biçimde temsil etmek için titiz bir çalışma yürütüp; yüzlerce sanatçıyı ve eserlerini inceleyip ve sanatçının bireysel kimliğini değil de; sanatçı kimliğini esas almaktadır.

Bu yıl 57.’si düzenlenen Eurovizyon Şarkı Yarışması’nda, Türkiye’yi en iyi biçimde temsil etmek için sanatçımız Can Bonomo’yu seçme kararı aldık.

Türkiye kamuoyunun büyük desteğini alan ve hemen her kesim tarafından beğenilen Can Bonomo ve Eurovizyon şarkımız, 26 Mayıs’ta Azerbaycan’da düzenlenecek yarışmanın en büyük favorilerindendir.

Türkiye kamuoyunu beğendiği Eurovizyon şarkısını, sanatçımız Can Bonomo ve TRT kurumu, yurtdışında da tanıtmaya çalışırken; internet üzerinden yayılan bazı “gerçek dışı bilgiler” kamuoyunu yanıltmaktadır.

Provakatif amaçlı yayılan bilgilerin hiçbiri doğru değildir; TRT kurumu ve sanatçımız Can Bonomo 57. Eurovizyon Şarkı Yarışması’da Türkiye’yi en iyi biçimde temsil etmek için var güçleriyle çalışmaktadırlar.

Kamuoyuna duyurulur.

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