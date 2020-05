Can Bartu'yu anmak için Lefter fotoğrafı kullanan Rodrigues'e tepki

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues'in sosyal medya hesabından yaptığı yanlış paylaşım tepkilere neden oldu.

Bu sezon beklentileri karşılayamayan ve şampiyonluk kutlamalarına katıldığı eski takımı Galatasaray'a karşı her iki maçta da forma giyememesi nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Garry Rodrigues bu kez de kırdığı potla şimşekleri üzerine çekti.



Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından Can Bartu'yu anmak için attığı mesajda bir başka efsane isim Lefter'in fotoğrafına yer vermesi herkesi şaşkına uğrattı ve tepkilere neden oldu.