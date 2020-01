Can Aydoğmuş Bodrum'da okurları ile buluştu

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- HÜRRİYET gazetesi köşe yazarı Can Aydoğmuş, Bodrum\'da okurları ile bir araya geldi.

Bütünsel Gelişim Uzmanı ve Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Can Aydoğmuş, Ortaket Mahallesi\'ndeki D&R Mağazası\'nda okuyucuları ile buluştu. Aydoğmuş okurları ile kısa bir süre sohbet edip, tavsiyelerde bulunduktan sonra kitaplarını imzaladı. \"Düşüncelerin, duyguların ve sözcüklerin gücünü keşfet, yaşamının efendisi ol\" sloganıyla geçen mart ayında Doğan Novus\'tan çıkan \'Düşle, İnan, Yaşa\' kitabını tanıtan Aydoğmuş, \"Yeni kitabım, düşüncelerin, duyguların ve sözcüklerin gücünü anlatıyor. Ben 20\'li yaşlarımda bir sürü olumsuz şey yaşadım. Hepsinin içinden düşüncelerimin, duygularımın, sözcüklerimin gücüyle çıktım. Çok mucizevi şeyler yaşayıp, pozitife doğru yönelince \'Bak çocuğun söylediği çıkıyor\' dediler. Daha sonrasında hayatım bu şekilde ilerlemeye ve gelişmeye devam etti. Dünya çapındaki birçok isimle çalıştım. Çok önemli hocaların Türkiye\'ye gelmesini sağladım ve yıllardır da bu alanda çalışıyorum. 11 yaşından beri kişisel gelişim alanında eğitim alıyorum, şu an 33 yaşındayım. Düşle, İnan, Yaşa kitabımda benim kendi hayatının zorlukları içinden nasıl çıktığımı anlatıyor. Hangi teknikleri, insanlar pratik olarak hayatlarında nasıl uygulayabilir? Karanlık dönemlerinden aydınlığa nasıl çıkabilirler, bunu anlatıyorum. Kitabın içinde çok önemli 9 tane ünlü isimle de, hayatlarındaki başarılarına dair röportajlar yaptım. İlk bölümde benim anlattıklarım, ikinci bölümde ise röportajlar var\" dedi.

FOTOĞRAFLI