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Can Ateş'ten doğacak bebeği hakkında ilk açıklama

Can Ateş: Kızımı asla yalnız bırakmam. Annesiyle ayrılmış olsak da o benim evladım

04 Şubat 2014 10:36

Can Ateş'in hamile sevgilisi Meryem Uzerli'den olan kızının 1 hafta sonra doğması bekleniyor. Konuyla ilgili Can Ateş ilk kez konuştu. Ateş, "Sadece bebeği nüfusuma kaydettirmem konusunda değil, aynı zamanda tüm yaşamı boyunca maddi-manevi yanında olacağım" dedi.

Muhteşem Yüzyıl'ın eski 'Hürrem'i Meryem Uzerli, Mayıs 2013'te diziyi bırakıp doğup büyüdüğü Berlin'e dönmüş, 1,5 yıllık aşkı Can Ateş'ten de ayrılmıştı. Can Ateş hamile sevgilisi Meryem Uzerli'ye "Bebeği istemiyorum" demişti.Meryem Uzerli'nin kızı 1 hafta sonra doğacak. Bu konuda hiç konuşmayan Can Ateş, "Kızınıza sahip çıkacak mısınız?" sorusuna ilk kez cevap verdi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Can Ateş, "Sadece bebeği nüfusuma kaydettirmem konusunda değil, aynı zamanda tüm yaşamı boyunca maddi-manevi yanında olacağım...Olamadığım zamanlarda babalık görevlerimi büyük bir özen ve sevgi ile yerine getireceğim...Kızımı asla yalnız bırakmam. Annesiyle ayrılmış olsak da o benim evladım" dedi.

 

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