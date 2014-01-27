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Can Ateş'ten Meryem Uzerli'ye sürpriz teklif

Can Ateş, 'vicdan azabı ve aile baskısına dayanamayıp' çocuğunu dünyaya getirecek olan Meryem Uzerli'ye sürpriz bir teklif ilettiği ileri sürüldü

27 Ocak 2014 14:31

Sekiz aylık hamile olan oyuncu Meryem Uzerli'nin doğumu yaklaşırken eski sevgilisi işadamı Can Ateş'in doğum sırasında eski sevgilisinin yanında olmak için aracı gönderip "İzin ver, doğumda yanında olayım" dediği iddia edildi.

 

Aile baskısı da etkili oldu

 

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Uzerli'yi hamileyken terk ettiği için hedef tahtası olan Can Ateş, o dönem "Üstüme düşen sorumluluklarımın bilincindeyim" demişti. İşadamının, hem bu açıklamaya uygun davranmak, hem kendi ailesinin baskısı, hem de çektiği vicdan azabı nedeniyle böyle bir girişimde bulunduğu öğrenildi. Aldığı cevap ise bilinmiyor.

 

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