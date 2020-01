Can Ateş'e komşu tavsiyesi: Bu kızla mutlaka evlenin

Oyuncu Selen Görgüzel, komşusu olan borsacı Can Ateş’i, “Bu kızla mutlaka evlenin” diyerek Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan’ı oynayan Meryem Uzerli ile tanıştırmış



Vatan'ın haberine göre, Muhteşem Yüzyıl’ın en popüler isimlerinden Meryem Uzerli’nin, yeni sevgilisi Martin&Martin Sigorta ve Reasürans Brokerliği şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Can Ateş ile 1 Mart’ta Kanyon Cinebonus’ta yapılan ‘Sen Kimsin’ filminin galasında tanıştığı ortaya çıktı.

Çifti tanıştıran Selen Görgüzel “Sen Kimsin filminin galasına gitmiştik, Can, eşim hep beraber. Can benim Bebek’ten komşum. Orada Meryem Uzerli’yi gördük. ‘Can ne olursun tanışın, yalvarıyorum, evlenin’ falan diye espri yaptım. Ben Muhteşem Yüzyıl’dan çok hayranı olduğum için ‘Bana komşu gelsin Meryem’ dedim. Can’ın aklına girdim. Meryem yanımızdaydı. ‘Çok yakışırsınız’ dedim bütün gece. O gece tanıştılar. Can o gece benim yakıştırmalarıma gülmüştü. İnşallah ilişkileri gerçektir. Biz kadın halimizle bile bayılıyoruz Meryem’e” dedi.

Uzerli’nin yakın çevresi ise çiftin ilişkisinin henüz adının konulmadığını, birbirlerini tanımaya çalıştıklarını konuştuğu öğrenildi. Can Ateş, daha önce Ebru Akel, Selin Ortaçlı gibi isimlerle aşk yaşamıştı.