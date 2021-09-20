Can Ataklı’dan Rıdvan Dilmen’e: NTV’den yılda 1.6 milyon Dolar alırken sen kalk TRT’ye bedavaya gel

Ne olmuştu?

Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddia etmişti. HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, TRT’nin halkın vergileriyle kurulduğuna ve vergilerle yayın faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yapılmış, TRT’nin bir kamu kurumu olduğuna dikkat çekilmişti.

TRT’nin, AKP iktidarı döneminde yayın ilkelerinden uzaklaştırıldığı belirtilen dilekçede, “Suç Duyurusu; Kamuoyu yararının ve ekonomik menfaatlerinin gözetilmediğinin göstermesi açısından ve kamunun kaynaklarının yandaş ‘iş adamlarına’, ‘sanatçılara’, ‘sporculara’ nasıl peşkeş çekildiğini göstermesi bakımından önemlidir” ifadeleri kullanılmıştı.

Söz knousu iddiayla ilgili açıklamada bulunan Dilmen, TRT’den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum. Sözleşmem de yok sözleşme dahi yapmadım. Sağ olsunlar beni ekranda görmek istediler hem kurum hem vatandaş. İstemeyen olabilir, beğenmeyen olabilir ona da saygı duyuyorum.Türkiye'nin yüzde 99'una ulaşan bir kanalda olduğum için ben mutluyum" demişti.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu da eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen'in maaşıyla ilgili iddialarla ilgili olarak, "TRT Spor yorumcularına dönük, sistematik bir şekilde devam ettirilen ve yalana dayalı karalama kampanyalarına karşı basın açıklamamızdır" ifadelerini kullanarak sosyal medyadan bir basın açıklaması yapmıştı.

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TIKLAYIN - Rıdvan Dilmen: TRT’den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum