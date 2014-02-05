Can Atalay'dan Topbaş'a: İmar planının iptal edildiğinden haberdar değil misiniz?

Avukat Can Atalay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın Taksim yayalaştırma projesinin planlanan son haline ilişkin paylaştığı fotoğraflara ilişkin Topbaş’a bir açık mektup yazdı. Atalay mektupta, “Taksim Meydanı’nı parçası olduğu Beyoğlu Kentsel SİT alanından kopartarak hazırladığınız 1 Mayıs Alanı’nı emekçilere kapatmak, Tarlabaşı tehciri sonucunda eşsiz karlar kazandırdığınız sermayedarlarınızın karına kar katmak ve Taksim Gezisi’ni AVM’leştirmek için hazırladığınız imar planının iptal edildiğini size hala haber vermediler mi?” ifadelerine yer verdi.

Atalay ayrıca, "Uzun lafın kısası duyurduğunuz projeyi hangi yasal dayanakla gerçekleştireceksiniz? Hangi koşullarla ihaleye çıkacaksınız!? Hala koşulları belirsiz ihalelere bu ülkenin yurttaşlarının sessiz kalacağını mı sanıyorsunuz" dedi.

Can Atalay’ın açık mektubu şöyle:

Dün twitter hesabınızdan Taksim Meydanı ile ilgili yeni “projelerinizi” duyurmuşsunuz.

Mutluyuz kıvançlıyız. Twitter üzerinden duyuru yapan, işlem tesis eden bir valimiz vardı, artık bir de belediye başkanımız oldu.

Gezi isyanı ile emeği ile geçinen yurttaşların müştereği haline gelen Taksim Gezisini twitter üzerinden bir açıp bir kapayan bir vali varken, kentin meydanı ile ilgili ne yapılacağını twettleyen bir belediye başkanının aramızda lafı olmaz.

Ancak, devlet gibi devletin sadece yasalarla ve-veya idare işlemlerle konuşabileceğinin kulağınıza çalınmış olduğunu umuyoruz. Bir kentte arazi kullanımına ve ulaşıma ilişkin kararların birlikte ve ancak imar planı ile gerçekleştirilebileceğini bilmiyor musunuz?

İmar planı yapma yetkisinin aynı zamanda bir görev olduğunu unuttunuz mu? Yoksa hiç bilmiyor muydunuz?

Taksim Meydanı’nı parçası olduğu Beyoğlu Kentsel SİT alanından kopartarak hazırladığınız 1 Mayıs Alanı’nı emekçilere kapatmak, Tarlabaşı tehciri sonucunda eşsiz karlar kazandırdığınız sermayedarlarınızın karına kar katmak ve Taksim Gezisi’ni AVM’leştirmek için hazırladığınız imar planının iptal edildiğini size hala haber vermediler mi?

Ötesi, 2009 onanlı Beyoğlu Koruma amaçlı nazım imar planının iptal edildiğini de mi duymadınız? Uzun lafın kısası duyurduğunuz projeyi hangi yasal dayanakla gerçekleştireceksiniz? Hangi koşullarla ihaleye çıkacaksınız!? Hala koşulları belirsiz ihalelere bu ülkenin yurttaşlarının sessiz kalacağını mı sanıyorsunuz?

Siz hala Taksim Meydanı’nın ya da bu ülkenin emeği ile geçinen insanlarının haklarının ayakkabı kutusuna sığacağını mı düşünüyorsunuz?

Kadir Topbaş’ın twitterdan paylaştığı yeni düzenleme resimlerinden biri

Taksim salt bir kentin meydanı olduğu için değil, Taksim Gezisi’nde fışkıran isyanın da mekanı olduğu için önemlidir. Emeği ile geçinen yurttaşlar, başka hiçbir doğal varlığı ve kentsel alanı da ne sizin ne de kendisini Türkiye belediye başkanı sanan başbakanınızın iki dudağı arasına, insafına terk etmeyecektir.

Bugün, müşterek bir kamusal alan olarak Taksim Meydanı ve onun ayrılmaz bir parçası olan Taksim Gezisini savunmak geleceğimizi sahip çıkmak anlamına gelir.

Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan, Abdullah Cömert, Hasan Ferit Gedik ve Fadime Ayvalıtaş Taksim’i belki de hiç görmemişlerdi.

Belki de Berkin Elvan, Elif Çermikli bir daha hiç Taksim’i göremeyecekler.

Ama emin olun, İsmail’in annesi Emel abla ve Mehmet’in abisi Muharrem’in gözleri Taksim Meydanı ve onun ayrılmaz bir parçası olan Taksim Gezisi’ni korumaya devam edecektir.