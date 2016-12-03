Can Ataklı: "Yıldırım azledilecek" kulisini daha önce Ahmet Takan'ın yazdığını bilmiyordum

Sözcü yazarı Can Ataklı, "Binali Yıldırım görevinden azledilecek, yeni başbakan Berat Albayrak olacak" iddiasını yaşıyan yazısı ile ilgili olarak Habertürk yazarı Sevilay Yükselir’in “uydurma ve gülünç” ifadelerine yanıt verdi. İddiayı daha önce Yeniçağ yazarı Ahmet Takan'ın yazdığını bilmediğini ifade eden Ataklı, “Takan'ın da yazdığını bilseydim (o gün okumamışım) mutlaka kaynağı belirtirdim. Çünkü en azından bilginin bir süre sonra yanlış çıkması olasılığına karşı kendimi korumuş olurdum” ifadelerini kullandı. Daha önce Davutoğlu’nun azledileceği yönündeki yazısının da bazı yazarlar tarafından tepki ile karşılaştığını hatırlatan Ataklı, “Yandaşlar beni yalanlamaya veya alay etmeye kalkacaklarına işlerini doğru dürüst yapsınlar” dedi.

Can Ataklı’nın Sözcü gazetesinde “Putin, Erdoğan’a ‘başımızı çevirdik diye istismar etme’ demiş” başlığıyla yayımlanan (3 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Perşembe günü yazdığım “Yeni Başbakan Berat Albayrak” başlıklı yazım çok ses getirdi. Beni de şaşırtan biçimde günün en çok okunan yazılarından biri oldu.

Şaşırmamın nedeni şu; Bu bir kulis haberiydi. Zaten “dedikodu” diye yazdım açıkça. Bu tür haberlerin kanıtı mümkün değildir. Zaman içinde gerçeğe dönüp dönüşmediği belli olur.

Buna rağmen okurun büyük ilgisini çekti.

Ancak ardından bazı komiklikler de oldu.

İktidar çevrelerinden herhangi bir tepki gelmezken kimi yandaş yazarlar hem yazıyı yalanlamaya kalktılar hem de alay etmeye çalıştılar.

Bir yandaş “yazının çalma” olduğunu bile söyledi. Meğer Yeniçağ'dan Ahmet Takan da yazmış aynı konuyu. Yandaş diyor ki “ondan çaldın, bunu kimse yapmamıştı daha önce.”

Beni bilen bilir. Bugüne kadar eğer daha önce yazılmış veya söylenmiş bir bilgiyi paylaşıyorsam mutlaka kaynağını söylemişimdir. Eğer Ahmet Takan'ın da yazdığını bilseydim (o gün okumamışım) mutlaka kaynağı belirtirdim. Çünkü en azından bilginin bir süre sonra yanlış çıkması olasılığına karşı kendimi korumuş olurdum.

Diğer taraftan, son bir hafta içinde hükümetle saray arasında bir gerginlik olduğunu üç kere yazdım. Yıldırım Başbakan yapıldığında yazdığım bir yazıda da “Erdoğan'ın gönlündeki asıl isim Berat Albayrak'tı, ama sülale boyu dedikoduları çıkmasın diye vazgeçti” demiştim.

Ayrıca şunu da hatırlatmak isterim; Ahmet Davutoğlu bir gece yarısı görevinden azledilmeden önce hükümetle saray arasında iplerin kopacağını ve Davutoğlu'nun gideceğini “Penguencilerden önce” yazmıştım.

O zaman da kimi yandaşlar bununla alay etmeye kalkmış bazıları da “fitne çıkarma peşinde olduğumu” yazmışlardı.

Yandaşlar beni yalanlamaya veya alay etmeye kalkacaklarına işlerini doğru dürüst yapsınlar.”

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