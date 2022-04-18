Can Ataklı: Uyuşturucu savaşları yaşıyoruz sanki, devlet içinde bir iç hesaplaşma yapılıyor

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Türkiye’de devlet içinde uyuşturucu üzerinden bir iç hesaplaşma yapıldığını söyledi. Uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması ile tutuklanan L’Actone’un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’ın tutuklandığı operasyonu örnek gösteren Ataklı, “Sanki Ankara’da görünmeyen büyük bir savaş yaşanıyor. Bakalım harp sahasında kim ayakta kalacak?” yorumu yaptı.

“Devletteki gücünü artırmak isteyenlerin uyuşturucu üzerinden bir savaş verdikleri izlenimi ediniyorum son günlerde” diyen Ataklı, şunları kaydetti:

“Peker’i ifşaatlarından sonra birkaç uyuşturucu operasyonu yapıldı. Ancak hepsinde her zamanki gibi sadece aracılar, taşıyıcılar yakalandı, baron denilen asıl patronlara hiç ulaşılmadı. İlk defa geçen hafta bir patronun yakalandığını öğrendik. Ali Osman Akat isimli devletin en tepesindekilerle fotoğrafları olan bu kişi Kolombiya’dan gelen uyuşturucunun takibi sonunda ele geçmişti. Ancak operasyon aralık ayında yapılmış bu kişi de ocak ayında tutuklanmıştı. Nedense konu medyaya hiç yansımamıştı. Tuhaf olan şu ki Soylu ile de fotoğrafı olan bu kişinin yakalandığı damat Berat Albayrak’ın çok etkin olduğu Sabah gazetesi tarafından duyuruldu. Kısa bir süre geçtikten sonra bu kez Süleyman Soylu başka bir operasyonu haber verdi. Soylu’nun Twitter açıklamasına göre Mersin Limanı’nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından konteynere gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalanmış ve 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Sanki Ankara’da görünmeyen büyük bir savaş yaşanıyor. Bakalım harp sahasında kim ayakta kalacak?”

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