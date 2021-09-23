Can Ataklı: Turkey Tribunal olayını o kadar da hafife almayın; Türkiye’nin başını çok ağrıtacak

Korkusuz yazarı Can Ataklı, sosyal medyada gündeme gelen “Turkey Tribunal” isimli oluşum hakkında kaleme aldığı yazısında, “Turkey Tribunal olayını o kadar da hafife almayın” dedi.

Söz konusu oluşumun “cemaatçi organizasyonu” olduğunun ilk bakışta anlaşıldığını söyleyen Zeyrek, “Orada kişiler çok vahim şeyler anlatıyorlar. Bunların hepsi uluslararası arenada kayda geçiriliyor. Sonuçta bir süre sonra kimse “Bunu cemaat yaptı, Türkiye düşmanlarının işi” diye bakmaz, orada kayda geçirilmiş konuları ciddiye alır. O konular da Türkiye’nin başını çok ağrıtacaktır, bilmiş olalım” dedi.

Ataklı, söz konusu oluşumun faaliyetini yazısında şöyle açıkladı:

Özellikle sosyal medyayı izleyenlerin daha çok dikkatini çekmiştir, Belçika’da “Turkey Tribunal” adı altında bir “sözde mahkeme” kuruldu. Bu mahkemenin hiçbir hukuki yaptırım gücü yok. Şu ana kadar Türkiye dışındaki bir ülkeye yönelik bu tür bir yargılama yapmaya da kalkmadılar. Ağırlıklı olarak “cemaatçi organizasyonu” olduğu ilk bakışta anlaşılıyor. İşin özü şu; Adı mahkeme olan bu yerde Türkiye’nin hukuk dışı uygulamaları didikleniyor. Sanki bir mahkeme heyeti kurulmuş, bunlar da Türkiye’den gelen mağdurları dinliyorlar. Burada kişiler başlarından geçen haksız yargılamaları, ülkeden kaçmalarına neden olan baskıları, yaşadıkları işkenceleri anlatıyorlar.

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