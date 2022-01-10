Can Ataklı: Sinovac’la uçup giden 324 milyon dolar Sağlık Bakanı ve saraydan tahsil edilmeli

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Çin’den getirilen Sinovac aşısı için ödenen 324 milyon doları sordu. Ataklı, “Bana kalırsa bu para, öncelikle Sağlık Bakanı’ndan tahsil edilmeli. Gerçi Bakan’ın mutlaka bu kadar parası vardır ve ısrarlı bir takip yapılırsa bu para çatır çatır ödetilir ama sarayın asıl emir verici makam olduğunu da unutmamak gerek. Bu durumda sağlık bakanı Çin aşısı için ödenen parayı sarayla bölüşmelidir” dedi.

Ataklı, “Sinovac’la uçup giden 324 milyon dolar Sağlık Bakanı ve saraydan tahsil edilmeli” başlıklı bugünkü yazısında şunları kaydetti:

“Bu millete Çin’den dünyanın parasını vererek Sinovac aşısı getirdiniz. 65 yaş üstü olanları bu aşıyı olmaya zorladınız. Toplamda 37 milyon aşı kullanıldı. İki doz olarak hesaplarsak 18.5 milyon kişi bu aşıyı oldu. Sonra bu aşının koruyucu olmadığını ilan edip bu 18.5 milyon insana BioNTech olmalarını tavsiye ettiniz. Sinovac için saray destekçisi bir firma üzerinden 324 milyon dolar ödediniz. Halkın sağlığını yerine koymanız çok zor ama bu 324 milyon doları kim tazmin edecek?

Bana kalırsa bu para, öncelikle Sağlık Bakanı’ndan tahsil edilmeli. Gerçi Bakan’ın mutlaka bu kadar parası vardır ve ısrarlı bir takip yapılırsa bu para çatır çatır ödetilir ama sarayın asıl emir verici makam olduğunu da unutmamak gerek. Bu durumda sağlık bakanı Çin aşısı için ödenen parayı sarayla bölüşmelidir.

Bu arada bir başka tehlikeyi daha yazmak istiyorum. AKP genel başkanının güya “yerli ve milli” olduğu gerekçesi ile bu kadar savunmasının da bedelini bir süre sonra ödemek zorunda kalabiliriz. Yerli denilen aşı için de tıpkı Sinovac için yaptıkları gibi yoğun propaganda yapıyorlar. Bir süre sonra bu aşının aslında çok da yararlı olmadığı ortaya çıkarsa ne olacak? Ne olacağı belli aslında. Nasıl daha önce Sinovac’ı göklere çıkarıp sonra unutturdularsa yerli denilen aşı için de aynısını yaparlar olur biter.”

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