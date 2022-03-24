Can Ataklı: Sanıyorum Furkancılara gereken dersin verilmesi talimatı saraydan gitti

Korkusuz yazarı Can Ataklı, polisin Furkan Vakfı üyelerine uyguladığı orantısız gücün AKP içinde de tartışamlara neden olduğunu belirterek, “Sanıyorum Furkancılara gereken dersin verilmesi talimatı saraydan gitti” diye yazdı.

Ataklı bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söz konusu olayla ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmadığına dikkati çekti; AKP sözcüsü Ömer Çelik’in yaşananlarla ilgili tepkisini hatırlattı. “Sanıyorum Furkancılara gereken dersin verilmesi talimatı saraydan gitti. Tabii bu kadar ‘Acımasızca dövün, çarşaflıları yerlerde sürükleyin’ dendi mi bilemiyorum ama sanmıyorum da” diyen Ataklı, devamında şunları kaydetti:

“Erdoğan galiba şu sıra tepkileri izliyor. Görünen o ki bu dayak olayı, pek çok AKP’li Furkancılardan nefret etse bile parti içinde tepki görüyor. AKP’liler ‘Tamam, bu Kuytul çok tehlikeli biri, ama sonuçta kamuoyu ilk kez çarşaflı, türbanlı kadınların yerlere yatırılarak coplandığını gördü, bunu kendi tabanımıza anlatmamız çok zor’ diyor. Erdoğan’ın henüz konuşmaması parti içindeki bu çalkantıyı daha da artırıyor.”

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