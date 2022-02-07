Can Ataklı: Ortada suç yok, hakaret yok; ahlâken sorgulanabilecek bir 'beddua' söz konusu; soruşturma da neyin nesi?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen soruşturma başlatmasına ilişkin olarak, "Ortada suç yok, hakaret yok; ahlâken sorgulanabilecek bir 'beddua' söz konusu.; soruşturma da neyin nesi?" dedi.

Ataklı, yazısının "Bu soruşturmalar da neyin nesi?" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Erdoğan ve eşinin koronaya yakalandıklarını açıklamalarından sonra sosyal medyada çok yoğun bir mesaj trafiği başladı. AKP’liler, aklı başında siyasi kişiler 'Geçmiş olsun, tez elden kurtulun' mesajları yayınladı. Bir kesimde ise 'tersine temenniler' vardı. Bu temennilerin sayısının artması üzerine savcılık harekete geçmiş. Dün saray medyasının tamamında birinci haber bu konuyla ilgiliydi.

Neredeyse tüm saray medyasında aynen yayınlanan haber şöyleydi: 'Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs olduğunu açıklamasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapanlarla ilgili savcılıklar harekete geçti. Başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere hakaret içerikli paylaşımlar ile ilgili re’sen soruşturmalar başlatıldı. Soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı. Pınar Ö. isimli kişi; Bağcılar Güneşli’de bulunan ikamet adresinde İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.'

Daha dört beş gün önce bir çocuğun kürsüye çıkarılıp 'Bay Kemal haindir' diye bağırtılmasına tek soruşturma bile açamayan savcılar, 'Erdoğan’a şifa dilemeyen' mesajlara soruşturma açmasının anlamı nedir acaba? Gözaltılar bile yapıldı. Aslına bakarsanız ortada suç yok, hakaret yok. Ahlaken sorgulanabilecek bir 'beddua' söz konusu. Bir kişiye beddua etmeye pek hoş bakılmaz, hepsi bu. Soruşturma açmak, evlerden insan toplamaya kalkmak ancak korkunun bir sonucudur.

Hele çiçeği burnunda Adalet Bakanı​ Bekir Bozdağ’ın 'Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir' diye tepki göstermesi sarayın paniğini daha da gözler önüne sermektedir."

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