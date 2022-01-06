Can Ataklı: Kusura bakmasın ama Abdulkadir Selvi saraya yaranmak isterken Erdoğan’ın çöküşünü yazdığının farkına bile varmamış anlaşılan

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin Optimar anketine yer verdiği yazısına atıfta bulunarak, “Kusura bakmasın ama Abdülkadir Selvi saraya yaranmak isterken Erdoğan’ın çöküşünü yazdığının farkına bile varmamış anlaşılan” dedi.

Ataklı, Selvi’nin aktardığı ankette, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz?” sorusuna gelen yanıtların sonucunu hatırlattı:

“Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 30.8 olurken, ikinci sırada uzun süredir Mansur Yavaş geliyor. Yavaş diyenlerin oranı yüzde 11.6 oldu. Ekrem İmamoğlu yüzde 9.6 ile üçüncü sırada yer alırken, dördüncü sıraya yüzde 7.3’le adaya bağlı seçeneği girdi. Kılıçdaroğlu ise yüzde 6.1’le beşinci sırada gelirken, onu 4.1’le Meral Akşener takip etti. Abdullah Gül ise yüzde 1 oranıyla on birinci sırada yer aldı.”

“Kusura bakmasın ama Abdülkadir Selvi saraya yaranmak isterken Erdoğan’ın çöküşünü yazdığının farkına bile varmamış anlaşılan” diyen Ataklı şunları kaydetti:

“İşte görüyorsunuz, AKP yüzde 39.1 oy alırken Erdoğan yüzde 30’da kalıyor. Tabii anketin bazı bölümlerinde ‘aday kıyaslamaları’ yapılmış. Erdoğan’ın karşısında ‘yok İmamoğlu olursa, yok Kılıçdaroğlu olursa, yok Abdullah Gül olursa, oylar nasıl olur?’ türü sorular var ama hiçbirinde Erdoğan yüzde 50’yi bulamıyor, en fazla yüzde 44’e çıkabiliyor. Bitmiş yani bu iş. Açıklaması da saray yazarlarına düşüyor artık.”

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