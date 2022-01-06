Korkusuz yazarı Ahmet Takan: Erdoğan’ın masasındaki ankette AKP+MHP ittifakının oy oranı yüze 36

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü masasına iki anket geldiğini; bu anketlerden birinde AKP+MHP ittifakının oy oranının yüzde 36, diğerinde de yüzde 38 olduğunu yazdı.

Bu ankete göre AKP’nin kendi oylarının yüzde 30-32 civarında, MHP’nin ise yüzde 6 civarında olduğunu belirten Takan, “Tayyip Erdoğan’ın kendi kişisel destek oranı ise yüzde 40’lar da seyrediyormuş” dedi.

“Açıkladığı en yeni ekonomi programının halkta büyük destek bulacağına inanan Erdoğan, anket sonuçlarına epey hiddetlenir, etrafındakileri de bir güzel fırçalar. İşte, öğrenebildiğim kadarıyla Salı günü yapılan o tehdit konuşmasının perde arkasında yatan Pazartesi gününün öyküsünün bir kısmı böyle” diyen Takan, “Saray kaynaklarımın anlattıklarına göre, Erdoğan’a gelip de son ekonomik programın riskli olduğunu anlatmaya çalışanlar da huzurdan kovuluyormuş!” diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.