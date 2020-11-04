Can Ataklı, Koronavirüs nedeniyle yeniden hastaneye yattı

21 Ekim'de Koronavirüs'e yakalandığını duyuran gazeteci, yazar Can Ataklı, hastalığın şiddeti artınca yeniden hastaneye yattığını duyurdu.

Ataklı, Twitter hesabından sağlık durumuyla ilgili son durumunu paylaştı.

Ataklı, "Bilgi; Korona geç vurdu. Hastaneye dönmek zorunda kaldım. YArın YouTube sohbeti ile bilgi vermeye çalışacağım. İzmir depremini kahrolarak izliyorum. Bu kötü günleri hep birlikte aşacak gücümüz var" dedi.

Söz konusu paylaşımda bugünü kastederek YouTube üzerinde sağlık durumuyla ilgili bilgi vereceğini dile getiren Ataklı, henüz konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmadı.