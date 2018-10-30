Can Ataklı: İktidar, Cumhuriyet düşmanlarına Cumhuriyet reklamı ile ulufe dağıttı

Sözcü yazarı Can Ataklı, cumhuriyete ve değerlerine düşman bir medya kesiminin iktidar eliyle zenginleştirildiğini öne sürdü. Ataklı, "Kendi kuruluşuna düşman olanların varlığı elbette çok üzücü ama bunun bir de üstüne iktidarın ulufe dağıtır gibi yarattığı reklam kaynaklarıyla paraya da dönüştürülmesi üzücü olmanın çok ötesinde utanç verici" dedi.

Gazetelerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili reklamları işaret eden Can Ataklı yazısında şu tespitlere yer verdi:

"Araplardan 'devlete' geçen Türk Telekom Cumhuriyet Bayramı'nda yandaş gazetelerin kurtarıcısı oldu. Bütün yandaş gazetelerin sürmanşetinde boy gösteren ve Atatürk'e yer verilmeyen Türk Telekom reklamında '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun' yazıyordu. Bu reklam Sözcü, Korkusuz, Cumhuriyet, Birgün, Yeniçağ ile birlikte Aydınlık'ta yayımlanmadı. Bu gazetelerin dışında kalan ve varlık nedenleri 'iktidara destek' olan biri hariç tüm gazetelerin sürmanşetinde bu reklam vardı. (Reklam Gül- Davutoğlu'na yakın olduğu ileri sürülen Karar'da yoktu) Tam tepesinde bu reklam olan Akit, Türkiye, Diriliş Postası, Millet, Yeni Söz, Yeni Asya gazetelerinde Cumhuriyet Bayramı ile ilgili tek satır haber yoktu.

Böyle bir rezalet hiçbir medeni ülkede yaşanmaz

Cumhuriyet düşmanı olduklarını saklamayan bu gazeteler sıra 'avanta para kazanmaya' gelince hiçbir itirazda bulunmadan birinci sayfalarının en tepesini Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanmasına ayırmışlardı.Böylelikle bu gazetelerin birinci sayfalarını görenler, reklamı reklam olarak değil gazetenin Cumhuriyet Bayramı kutlaması olarak algıladı doğal olarak. Gerçekten böyle bir rezalet herhalde medeni hiçbir ülkede yaşanmaz. Kendi kuruluşuna düşman olanların varlığı elbette çok üzücü ama bunun bir de üstüne iktidarın ulufe dağıtır gibi yarattığı reklam kaynaklarıyla paraya da dönüştürülmesi üzücü olmanın çok ötesinde utanç verici"

Can Ataklı'nın "İktidar, Cumhuriyet düşmanlarına Cumhuriyet reklamı ile ulufe dağıttı" başlığıyla (30 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz