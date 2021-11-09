Can Ataklı: Hedef bu milletvekili olmaktan çıkacak ve topyekûn İYİ Parti’ye savaş açılacak

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bingöl'de şehit yakınına küfür eden Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a ilişkin açıklamalarını hatırlattığı bugünkü yazısında, “Erdoğan; İYİ Parti’ye üstü kapalı gönderme yaparak, ‘Türkkan’ın mecliste tutulmaması gerektiğini’ söylüyor” dedi.

“Daha önce ‘terörist, FETÖ’cü, yalancı, gelin hanım’ diye hitap ettiği Akşener’e bu kez, ‘Hanımefendi’ diye seslendi Erdoğan ve ‘Bu kişiyi Meclis’te tutamazsın’ dedi. Peki, Akşener Lütfü Türkkan’ın milletvekilliğinden istifa etmesini sağlamazsa ne olacak? İşte orası meçhul” diyen Ataklı, devamında şunları kaydetti:

Ve meçhul olduğu kadar karanlık da. AKP genel başkanı bu konuda ne yapacağını çarşamba günü yapacağı AKP grup toplantısında söyleyeceğini bildirdi. Anlaşılan şu ki, Erdoğan bugün Akşener’e “hanımefendi” diyerek bir kibarlık gösterisi yapıyor. Ama mutlaka o da biliyor ki, Lütfü Türkkan’ın milletvekilliğinden istifa etmesi pek mümkün değil. O zaman hedef bu milletvekili olmaktan çıkacak ve topyekun İYİ Parti’ye savaş açılacak.

Tahminim şu ki asıl amaç sürekli halk arasında gezen Meral Akşener’i hiçbir yere gidemez hale getirmek. Öyle görünüyor ki AKP teşkilatları İYİ Parti’yi her yerde ve her zaman protesto edecek. İş bu noktaya gelince kabalalıkları kontrol etmek çok zorlaşır. Böyle bir gerginlik ortamının kazanını olmayacağını bilmek gerek.

Ancak şunu da biliyoruz ki iktidar bugüne kadar hep gerginlikten ve kavgadan nemalandı. Yine öyle olması kimseyi şaşırtmaz. Görünen o ki saray ne pahasına olursa olsun iktidarı bırakmamak için olabilecek her şeyi yapmaya hazır halde.

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