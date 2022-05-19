Can Ataklı, HDP’li Alican Önlü’nün videosunu paylaşan Soylu’ya sordu: AKP’li Zeynep Gül Yılmaz için bir tweet gördük mü?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, sosyal medya hesabından HDP milletvekili Alican Önlü’nün TOMA’ya taş attığı görüntüyü paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya polise hakaret eden AKP milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ı hatırlattı.

“Bu milletvekilinin polis aracına su şişesi fırlatması elbette hoş karşılanamaz” diyen Ataklı, “Buna karşı AKP milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, kendisini durduran polis ekibine çok daha ağır hakaretlerde bulunmuş onlara ‘pislikler, şerefsizler, başlarım sizin ekip otonuza’ diye bağırmıştı. Soylu’dan bu milletvekili için bir tweet gördük mü? Ben görmedim” diye yazdı.

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