Can Ataklı: HDP hem kendine ateş etti hem de muhalefeti mahvetti

Korkusuz yazarı Can Ataklı, HDP’nin “Ermeni soykırımı” açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu yazısında, “HDP hem kendine ateş etti hem de muhalefeti mahvetti” dedi.

“Sıcağı sıcağına yapılan bu açıklamanın iktidar ya da muhalefet tüm halk tarafından tepki ile karşılanacağını bilmiyor muydu? Bilmez olur mu? O halde neden yaptı sorusunu bir kere daha sormak gerek. HDP’nin açıklaması tarihi yanlışları barındırmasının da ötesinde son derece kışkırtıcı ve iktidarın ekmeğine yağ sürer nitelikte” diyen Atalık devamında şunları kaydetti:

“HDP, hiç gereği olmayan bir açıklama ile muhalif kesimlerde kendisine yönelik sempatiyi bir anda yerle bir ederek seçimlerdeki olası bir iş birliğini ciddi biçimde tehlikeye attı. Sonuçta kazanan yine saray iktidarı oluyor. O halde soruyu bir daha sormakta yarar var; “HDP bu açıklamayı neden yaptı?” Yoksa yaklaşan seçimlerde saflar mı belirleniyor?”

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