Can Ataklı: Hakemlere Rıdvan Dilmen operasyonu

Süper Lig'de aralarında Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık gibi 13 ismin sezon sonuna kadar maç yönetmeyeceği açıklamasının yankıları sürerken, Korkusuz yazarı Can Ataklı, değişikliğin AKP içindeki çekişmenin sonucu olduğunu iddia etti. Ataklı, "Hakemlere Rıdvan Dilmen operasyonu" başlıklı yazısında, "Rıdvan Dilmen Beylerbeyi’ndeki Mustafa Erdoğan’ın ofisine Fırat Aydınus’u getirmiş ve kulislere başlamış. Bunu öğrenen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı ile konuşmuş ve “Bu nasıl iş, bunu önlememiz gerek” demiş. Zaten hakemlere yönelik ağır eleştirilerin gündemde olması ve bazı hakemler hakkında ciddi şaibelerin çıkması da bahane edilerek başta Fırat Aydınus olmak üzere 13 hakem kapı önüne konmuş" diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın güvendiği birkaç ismin "“Rıdvan sürekli sana ve Cumhurbaşkanımıza çok yakın olduğunu söyleyerek futbol çevrelerinde entrikalar çevirmeye çalışıyor, artık dikkat et” sözlerine inanmış ve 15 gün kadar önce Rıdvan’a “Artık buna bir son ver!” diye hayli sert biçimde çıkıştığını da sözlerine ekledi.

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