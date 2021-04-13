Can Ataklı'dan Yeni Şafak'ın baş yazısına: İktidar, amirallerin bildirisinin bir darbeyi tetikleyeceği konusunda gerçekten korkuya ve paniğe kapılmış

Korkusuz yazarı Can Ataklı bugünkü yazısında Yeni Şafak gazetesinin dünkü sayısında yayımladığı , “Milletin iradesi emir aldığınız odakları yenecek güçtedir” başlıklı yazısına ilişkin olarak, “Çok aşağılayıcı ifadeleri bal gibi de tüm orduyu ve mensuplarını hedef alıyor” dedi.

Söz konusu yazının tipik bir manifesto olduğunu, hedefinin de Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu söyleyen Ataklı, “Bugüne kadar hiç görülmemiş ağır ifadelerle dolu bir metindi bu. Türk Silahlı Kuvvetleri yerden yere vuruluyordu. Hemen her cümlesi müthiş bir kin, öfke ve nefret doluydu” diye yazdı.

Söz konusu Yeni Şafak metninden bölümler aktaran Ataklı, “Başyazı görünümündeki manifestonun anlamı bence şu: İktidar, amirallerin bildirisinin bir darbeyi tetikleyeceği konusunda gerçekten korkuya ve hatta paniğe kapılmış. Bizlerin bilmediği iç ve dış gelişmeler elbette sarayda ele alınıyor ve biliniyor. Demek ki içeride ve dışarıda öyle şeyler yaşanıyor ki, hiçbirimizin aklına bile gelmeyen darbe, sarayda ciddiye alınıyor ve mevcut orduya, 'Dikkat et, böyle bir şeye kalkışırsan sonucu çok kötü olur' deniyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Güya 'savaşan ordu' diyerek şimdiki orduyu geçmişlerinden ayırmış gibi görünüyorlar ama emekli amirallerin işareti ile darbeye kalkışacak olanın yine bu ordu olacağı çelişkisini de gözden kaçırıyorlar” diyen Ataklı devamında şunları kaydetti:

“İşin özü şu ki, saray artık uyku uyumuyor besbelli. Neden bir anda böylesi müthiş bir darbe paranoyasına girdiklerinin kokusu yakında çıkar tahmin ediyorum.”

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