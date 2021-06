Can Ataklı’dan Aydınlık gazetesine: Beni dünyanın terörist saydığı iki kişi ile aynı fotoğrafa koymaya kimsenin hakkı yok

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Aydınlık gazetesinin “Koyun can, Ataklı Demirtaş’ı aklama derdinde!” başlıklı paylaşımına tepki gösterdi. “AKP iktidarının emrinde, tıpkı eski cemaatçiler gibi her kirli işe fütursuzca soyunan sözde Atatürkçü, devrimci gazete” diyen Ataklı, söz konusu haberde Abdullah Öcalan ve Murat Karayılan ile kendisini aynı karede kolajlarına, “Ancak beni dünyanın terörist saydığı iki kişi ile aynı fotoğrafa koymaya kimsenin hakkı yok” diye tepki gösterdi.

Söz konusu haberin HDP’nin Amerika Başkanı Biden’in “soykırım” sözlerine verdiği desteği eleştirdiği YouTube kanalındaki videosunda HDP’yi; Erdoğan’a karşı oluşan muhalif cepheyi AKP lehine dağıtmakla suçladığı için yapıldığını ifade eden Ataklı, şunları kaydetti:

“Şunu belirtmek isterim; Bu iki teröristle gazeteci olarak bile görüşmedim. Bununla birlikte Aydınlık gazetesinin sahibi Doğu Perinçek’in, Abdullah Öcalan ile çekilmiş fotoğraflarını da hiç dilime dolamadım bugüne kadar. Çünkü en azından kendi beyanı “oraya herkes gibi gazeteci olarak gittiği ve röportaj yaptığı” yönündedir ve bir gazeteci olarak bu sözüne itibar etmek isterim. Aydınlık grubu, gazete ve televizyonuyla, Vatan Partisi’yle AKP’nin dümen suyuna girebilir ve buradan nemalanabilir. Ben ya da başkaları bu garip dönüşü eleştirebiliriz. Ama bunun karşılığı fikirsel olarak verilir ancak. Böyle cemaat dönemini, yani FETÖ’yü andıran, çirkin, rezil, ahlaksız, vicdansız ve namussuz bel altı vuruşlarla yapmak olmaz.”

