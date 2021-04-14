Can Ataklı: Bu iktidar ekonomi ile gitmez; vatandaş, iktidar değişiminde kendilerine yardım edilmeyeceğine inandırılıyor

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, “Bu iktidarı ekonominin kötü olduğunu söyleyerek zora sokmak ve seçimde devirmek mümkün değil. Çünkü halk bilerek ve sistematik biçimde fakirleştirildi, yardıma muhtaç hale getirildi, bu durumuna da şükretmesi sağlandı. Ekonomide iyileştirme yapmak yerine, bunu Allah’ın bir imtihanı gibi sunuyor iktidar. Fakirleşen vatandaş, bir iktidar değişimi halinde kimsenin kendilerine yardım etmeyeceğine inandırılıyor ve iktidara daha da yapışıyor" dedi.

Ataklı, bugünkü yazısında, "Gerçekten muhalefetin aklını başına alması gerek. Sürekli fiyatları artan malları göstererek, hayat pahalılığından şikayet ederek, işçinin emeklinin zor durumunu anlatarak ilerlemek bana pek mümkün gelmiyor. Çünkü şu anda halkın önemli bir bölümü fakirleştiğine inanmıyor. Bunu bir kader olarak görüp AKP iktidarını da kurtarıcı olarak kabulleniyor. Anketlerdeki sert düşüşe rağmen AKP’nin hâlâ birinci parti olarak gözükmesinin nedeni budur. O halde demek ki, muhalefet yeni yöntemler bulmak ve daha sıkı mücadele etmek zorundadır. Ekonominin kötü olduğunu, geçim sıkıntısı yaşandığını söylemek yerine adaletsizliği anlatmak, güven vermek ve bunu herkesin kabulleneceği bir samimiyetle yapmak gerekir" görüşünü savundu.