Can Ataklı: Bu doğruysa, Kılıçdaroğlu’nu yanıltan hemen ortaya çıkarılsın

Korkusuz yazarı Can Ataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu’nun ziyaret ettiği evin elektriklerinin aslında kesilmediği iddiasını değerlendirdiği bugünkü yazısında “Bu doğruysa, Kılıçdaroğlu’nu yanıltan hemen ortaya çıkarılsın” dedi.

Elektrik faturasını ödemeyerek gelen yüksek zamları protesto eden CHP liderinin Keçiören’de elektrikleri kesildiği belirtilen bir ailenin evine yaptığı ziyaret gündem oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise söz konusu abonenin elektriğinin kesilmediğini ama Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sırasında kasten karanlıkta oturulduğunu ileri sürmüştü. CHP’li yetkililer ise kesinti tutanaklarını göstererek Bakan’ı yalanlamışlardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez iddiasını tekrarlayarak “Söz konusu abonenin sayacından alınan verilere göre; abonenin enerjisi 4 aydır kesik değildir. Geçmiş tarihlerde günlük elektrik tüketimi mevcut olduğu gibi ziyaret ettiğiniz 23 Nisan Cumartesi günü de elektrik tüketimi mevcuttur. O gün sadece sizin ziyaret saatlerinizi de kapsayan 18:18 ile 21:31 saatleri arasında elektrik tüketimi yoktur. Ziyaretinizin ardından 21:31’den itibaren elektrik kullanımına devam edilmiştir” demişti.

Ataklı bugünkü yazısında söz konusu olayla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Şimdi ben de merakla bekliyorum. Bu doğru mu? Doğru ise Kılıçdaroğlu’nu yanıltan ve yanlış bir eyleme imza attıran kim? Bunun mutlaka ortaya çıkarılması ve kamuoyuna teşhir edilmesi gerekir.” eyleme imza attıran kim?

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