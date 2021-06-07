Can Ataklı: Baran Korkmaz'dan 45 milyon dolar borç alan kişi Türkiye’nin en önemli iş insanlarından biriymiş

Korkusuz yazarı Can Ataklı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayımladığı 9. videosunda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Hemen yurt dışına gitmelisin" dediğini ileri sürdüğü ABD ve Türkiye'de aranan Baran Korkmaz'dan 45 milyon dolar borç alan ismin Türkiye’nin en önemli iş insanlarından biri olduğunun konuşulduğunu aktardı.

Peker, 9. videosunda Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye’den kaçmadan bir gün önce Süleyman Soylu ile bakanlıktaki makamında bir araya geldiğini ileri sürdü. Peker, Soylu'nun burada Korkmaz’a, “45 milyon dolar alacağı olduğu birine haciz göndermesinin yanlış olduğunu, bu alacaktan vazgeçmesi gerektiğini, zaten hakkında soruşturma açıldığını ve her an tutuklanacağını, bu nedenle hemen yurt dışına gitmesini” dediğini; bu toplantıdan bir gün sonra Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına kaçtığını iddia etti.

"Şimdi bir nokta koyayım ve şu ana kadar kimsenin sormadığı bir soruyu sorayım: Peker’in sözünü ettiği 45 milyon doları, Sezgin Baran Korkmaz’a borçlu olan kimdir? Süleyman Soylu, kimin adına 'Bu 45 milyon doları almayacaksın' dedi. Bu ne karşılığında oldu?" diyen Ataklı, "Dün Ankara kulislerinden duyduğuma göre, borcun sahibi çok çok büyük bir isimmiş. Türkiye’nin en önemli iş insanlarından biriymiş" diye yazdı.

"Duyduğuma göre birçok kişi Peker’i telefonda engellemiş"

Öte yandan Ataklı bugünkü yazısında, telefonunda ekli olan ve daha önce kendisiyle görüşmüş olan bazı kişilerin Peker'i engellediğini öğrendiğini yazdı. Ataklı, şunları kaydetti:

“Neden?” diye soruyorsunuz mutlaka. Cevabı çok basit; Peker arayabilir, mecburen konuşurlar, görüşme kayda alınır, yanlış bir şey yaparlarsa bu kayıt bir anda milyonlara ulaşır.

Sedat Peker, üç kişiyle yaptığı görüntülü telefon görüşmelerini ifşa etti, üç kişiyi hem rezil etti hem de çok zor duruma soktu. Tabii kendince haklı nedenleri var. Diyor ki, “Bana kazık atmaya kalkanı affetmem, anında cezalandırırım.” Şimdi afişe edilen üç kişi de Peker’le konuşuyorlar, üçü de Peker’e haklı olduğunu söylüyor, üçü de elinden geleni yapacağını söylüyor.

Sonrasını bilmiyoruz. Ama belli ki Peker öğreniyor. Tahminim şu ki, bu kişiler Peker’le konuştuktan sonra başkaları ile iktidar temsilcileri ile medya ile ve Süleyman Soylu ile başka konuşuyorlar. Peker’e haklı olduğunu söyleyip Soylu’ya da haklı olduğunu söylüyorlar. Peker bunu öğrenince de intikamını alıyor. Bana ne, yapmasalardı, şimdi fellik fellik kaçarlar işte böyle.

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