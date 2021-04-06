Can Ataklı: Akşener “tankın üzerine çıkan ilk kişi” olmaya kalktı ama olmadı, düştü

Korkusuz yazarı Can Ataklı, 103 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisiyle ilgili "Zevzeklik" değerlendirmesinde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için, "Tankın üzerine çıkan ilk kişi olmaya kalktı ama olmadı, düştü" dedi.

“Bu çıkışı tamamen kahraman olma sevdasından kaynaklanan bir davranış bana göre. İyi Parti lideri, gerçekten bir darbe girişimi olduğunu sandı ve ‘Tankın üzerine çıkan ilk kişi’ olmaya soyundu. Olmadı tabii. Ve bana göre son zamanlarda kazandığı bütün sempatiyi de yitirdi” Ataklı, “Belki de hayırlısı budur. Kimse hak etmediğini almamalı” ifadelerini kullandı.

103 emekli amiralin yayımladığı bildiriyle başlayan gözaltılar ve tartışma ortamını, “Tam bir Ergenekon ve sonrasındaki Balyoz kopyası” diyerek değerlendiren Ataklı, “Kimse şaşırmasın, bugün 14 emekli komutanla başlayan gözaltılar, yine dalgalar halinde devam edecek, imzacı başka amirallerle birlikte, muhtemelen bir grup muvazzaf subay, muhalefetten bazı aydınlar, yazarlar, gazeteciler, bilim insanları ve siyasetçiler de dalgaların altına alınacaktır” diye yazdı. “Paşalardan birinin mevcut subaylardan birisi ile konuşmuş olmasına bakar her şey, ‘İşte darbe bağlantısı, bunlar emekli ama muvazzaflarla ilişki içindeler’ bahanesi ile kaşla göz arasında tutuklamalar başlar” diyen Ataklı, yazısında şu görüşlerini dile getirdi:

“Her şey önceden planlanmış. Bildiri bahane. Bu bildiri olmasa hiç kuşkunuz olmasın bir başka bahane ile belki farklı bir noktadan yine ortalığı karıştıracak bir eylem yapacaklardı."

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