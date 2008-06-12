Çamuroğlu doğruladı

AKP İstanbul Milletvekili Reha Çamuroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “danışmanlık” görevinden istifa ettiğini doğruladı.

Hakkında bugün çıkan haberleri anımsatan Çamuroğlu, “Bizi ‘trenden inen’ milletvekili olarak gösteren yaklaşımlara katılmak mümkün değildir. Haberin bir iki bilgi karışıklığı ve eksikliği dışında bir itirazım yok” değerlendirmesinde bulundu.

Çamuroğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Alevi açılımı” tartışmaları sürecinde Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'i kastederek, bir başbakan yardımcısının ve bazı milletvekillerinin süreç ve şahsı aleyhine açıklamalarından rahatsız olduğunu dile getirdi.

“Gerek siyasi gerek idari kademelerden gelen bu itiraz ve hatta hücumlara, Hükümetimizin ve partimin sessiz kalması önemli bir alınganlık meydana getirmiştir” sözleriyle kırgınlığını dile getiren Çamuroğlu, siyasetin sabır gerektiren bir iş olduğunu belirterek, “Bildiğimiz için susmayı ve üstlendiğimiz görevi sürdürmeyi bir borç bildik” dedi.

Çamuroğlu şöyle devam etti; “Bizi ‘trenden inen’ milletvekili olarak göstermek isteyen yaklaşımlara katılmak mümkün değildir. Ülkemizin, hükümetimizin ve partimin içinden geçtiği zor ve hayrete şayan süreç, ‘trenden inmek’ söz konusu değildir. Dolayısıyla bizim için kaçınılmaz hale gelen bu tavrımızın, partim hakkında süren kapatma davası süreci ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini sizlere önemle vurgularım.”