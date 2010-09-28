Çamurlukta can pazarı

T24

50 kişi yaralandı

Otobüste 3 kişi hayatını kaybetti, 4’ü çocuk 50 kişi yaralandı. Yolculardan biri aracın lastiği ile çamurluk boşluğu arasında sıkıştı. Araçta sıkışanlar uzun uğraşların ardından çıkarılabildi.Viranşehir-Siverek hattında çalışan Mehmet Altıntaş yönetimindeki minibüs, Eyüp Nebi beldesi kavşağında iddiaya göre tali yoldan kontrolsüz şekilde önüne çıkan Mücahit Dayan’ın kullandığı traktöre çarptı.Taklalar atarak yol kenarına devrilen minibüsteki Fatma Alkanat (63), Mustafa Çiftçi, Eyüp Ocak (29), Mekye Atkı (28), Esma Göncü (7) hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Traktör sürücüsü gözaltına alındı.