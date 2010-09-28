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Yaşam

Çamurlukta can pazarı

Şanlıurfa’da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp taklalar atan otobüs şarampole devrildi...

28 Eylül 2010 03:00

T24 - Erdebil’de yaşayan İranlılar, Şam’da bulunan Hz. Zeynep türbesine gitmek üzere yola çıktı. Otobüs, Şanlıurfa’da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp taklalar atarak şarampole devrildi.

50 kişi yaralandı

Otobüste 3 kişi hayatını kaybetti, 4’ü çocuk 50 kişi yaralandı. Yolculardan biri aracın lastiği ile çamurluk boşluğu arasında sıkıştı. Araçta sıkışanlar uzun uğraşların ardından çıkarılabildi. 

Çamurlukta can pazarı

Viranşehir-Siverek hattında çalışan Mehmet Altıntaş yönetimindeki minibüs, Eyüp Nebi beldesi kavşağında iddiaya göre tali yoldan kontrolsüz şekilde önüne çıkan Mücahit Dayan’ın kullandığı traktöre çarptı. 

Taklalar atarak yol kenarına devrilen minibüsteki Fatma Alkanat (63), Mustafa Çiftçi, Eyüp Ocak (29), Mekye Atkı (28), Esma Göncü (7) hayatını kaybetti, 13 kişi  yaralandı. Traktör sürücüsü gözaltına alındı.


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