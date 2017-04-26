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Yaşam

'Çamurlu kot'un fiyatı dudak uçuklatıyor

'Çamurlu kot' 1528 TL'ye satılıyor

26 Nisan 2017 20:39

Bir Amerikan giyim firmasının 425 dolar (1528 TL) satış fiyatı ile piyasaya sürdüğü "çamurlu kot" ABD'de sosyal medyada çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Nordstrom firması kot pantolunu, "Geleneksel Amerikan işçi giyimi" olarak nitelendirerek internet sitesinde satışa koydu.

Firmanın, "yeni bir yıpranmış kot tasarımı" diyerek piyasaya sürdüğü ürüne sosyal medyada farklı tepkiler geldi.

Tepki gösteren paylaşımlardan birinde "Arka bahçende yuvarlanarak benzer bir görünüşü çok daha ucuza elde edebilirsin" ifadesi kullanıldı.

Discovery Channel'da yayınlanan "Kirli İşler" programının sunucularından Mike Rowe, pantolonu, "kirli işi olan biri tarafından giyilmiş ama böyle bir işi olmayanlar için üretilmiş" cümlesiyle tanımladı.

Rowe, "Bu kot, çalışmayı alaya zengin insanlar için bir kostüm" ifadesini de takipçileriyle paylaştı.

Mike Rowe'un takipçilerinden biri ise çamurlu kotla ilgili şu yorumu paylaştı:

"Bana kotunu ve 200 dolar ver, sana bunun aynısını yapıyim. Hatta 600 dolara bacaklardan birini bir keçiye bile çiğnetebilirim"

Diz pencereli pantolon da piyasaya sürülmüştü

Nordstrom firmasının ürüne ilişkin yayımladığı açıklamada ise, "bu kot elini taşın altına koyarak kirlenmekten korkmadığının kanıtı" denildi.

Ancak çamurlu kot konusunda herkes eleştirel değil. Böyle paylaşımlardan birinde, "Eğer kirli bir pantolona 400 dolar verebiliyorsan neden vermeyesin" yorumu yapıldı.

Geçtiğimiz ay Nordstrom firması, dizinde "pencere" bulunan sıradışı bir pantolon daha tanıtmıştı. Ancak bu pantolon 95 dolara satışa çıkmıştı.

 
 

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