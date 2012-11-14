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Yaşam

Çamurdan Kurtardığı Otomobiliyle Denize Uçtu

Tekerlekleri çamura saplanan otomobilini kurtarmaya çalışan Fahrettin Bölük adlı vatandaş, gaza fazla basınca aracıyla birlikte denize uçtu

14 Kasım 2012 11:31

 

Yenikapı sahilinde tekerlekleri çamura saplanan otomobilini kurtarmaya çalışan Fahrettin Bölük adlı vatandaş, gaza fazla basınca aracıyla birlikte denize uçtu. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan Bölük’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
 
Olay, iddialara göre şöyle gelişti: Fahrettin Bölük (31), balık avlamak için otomobiliyle Yenikapı sahiline geldi. Burada bir olta kiralayan Bölük, bir süre şansını denedi. Ancak balık avlayamayan Bölük, saat 00.30 sıralarında eve gitmek için otomobiline bindi. Bölük’ün dönmek için manevra yaptırdığı otomobilinin arka tekerlekleri, yeşil alan düzenlemesi yapılan alanda çamura saplandı. Bölük, otomobilini saplandığı yerden kurtarmaya çalışırken gaz pedalına fazla basınca, otomobille birlikte denize uçtu.
 
Çevre düzenlemesi için çalışan işçiler ve balık tutan vatandaşlar, otomobilden kendi imkanlarıyla kurtulan Bölük’ü denizden çıkardı. Islak elbiselerini çıkarttıkları Bölük’e kuru elbiseler giydiren vatandaşlar, olayı polise bildirdi.
 
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi. Bölük, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, deniz polisi ve itfaiye ekipleri otomobilin sabah saatlerinde çıkartılacağını belirterek olay yerinden ayrıldı.
 
Yaşananlar sırasında çevre düzenlemesi için çalışan Cemalettin Erdil, “Arkadaşın otomobilinin arka tekerlekleri çamura saplanmıştı. Kurtarmak için aniden gaz verince araba birden fırladı ve kafa üstü denize çakıldı. Biz görünce denize atlayacaktık ama adam yüzme biliyormuş kendi camdan çıktı. Üzerindeki ıslak kıyafetleri çıkarttık. Kurularını giydirdik" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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