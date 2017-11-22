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Çamurda halat çekip, güreş yaptılar

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki kaplıcalar bölgesinde Çamur Festivali düzenlendi

22 Kasım 2017 20:01

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesindeki kaplıcalar bölgesinde Çamur Festivali düzenlendi. 68- 80 derecelik su ve bu suyun çıktığı yerden getirilen çamurun karıştırılmasıyla oluşturulan alanda halat çekme ve güreş yarışları yapıldı. Festival kapsamında at koşusu ve şovlar da gerçekleştirildi.
Sandıklı Hüdai Kaplıcaları\'nda bulunan 5 yıldızlı 3 otel tarafından Çamur Festivali düzenlendi. Festivale Kaymakam Köksal Şakalar, Park Termal Otel Müdürü Ahmet Yılmaz, May Termal Otel Genel Müdürü Abit Dedebek, Gürses Otel Müdürü Veli Karaca, Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Kaşdaş, davetliler katıldı.
Festival kapsamında otellerin bulunduğu bölgeye yakın boş arazide çukur kazıldı. Buraya hortumlar vasıtasıyla jeotermal bir kaynaktan çıkan 68 ile 80 derecelik şifalı olduğu kabul edilen suyla yine bu suyun çıktığı kaynaktan çamur getirilerek çukurda karıştırıldı. Bu alanın üzerinde otel personelleri arasında halat çekme ve güreş yarışı yapıldı. Arazinin çevresindeki çamurlu arazide de at koşusu ve şovlar düzenlendi.
Park Otel Müdürü Ahmet Yılmaz, \"2000 yıllık tarihe sahip bir bölgede yaşıyoruz. Dünyada çamurun tedavi amaçlı olarak kullanıldığı ilk bölgedir. Bu bölgeye yıllar öncesi insanlar at arabaları ve trenlerle gelerek, çadırlar kurarak, çamurdan şifa alırlarmış. Burada yarım asır önce, bir asır önce çamur ve termal suyun birleşimiyle insanların tedavisi sağlanmış. Sandıklı çamuru 1805 mineral, Sandıklı havzasından çıkan 68- 80 derece sıcaklıktaki termal suyun bölgedeki toprakla birleşerek mayalandırılmasıyla bugünkü termal küvetler misafirlerin yararına sunulmuş\" dedi.
Sandıklı çamurunun siyatik, eklem ağrıları, kadın hastalıkları gibi 48 hastalığa iyi geldiğinin raporlarla kanıtlandığını vurgulayan Ahmet Yılmaz, \"Hatta bundan 30- 40 yıl önceki gazete yayınları, Hürriyet gazetesi olsun diğer gazetelere baktığınız zaman, arşivlerinden de çıkartabilirsiniz, yurt dışından gelen misafirler, sakatlanan futbolcular, yaralananlar buradan şifa bularak ayrılmış. Biz çamuru tanıtabiliyor muyuz? Sadece belki adını duyurduk. Fakat bu gün itibariyle Çamur Festivali\'nin başlangıcını yaptık\" diye konuştu.

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